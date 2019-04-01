Органы внутренних дел продолжают борьбу с присвоением имущества граждан путем обмана, злоупотребления доверием.

Как сообщили ONA в пресс-службе МВД, в начале марта текущего года группа лиц была обманута ответственными сотрудниками компании по трудоустройству "ELIV", работающей в столице, передает Day.Az.

Граждане подали в органы полиции заявления о вымогательстве у них крупной суммы денежных средств. В заявлениях были указаны имена руководителей фирм, содержалась просьба оказать содействие в привлечении к ответственности, оценке нанесенного ущерба.

На основании этих обращений по факту обмана и мошенничества возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

Сотрудниками полиции было установлено, что данное преступление совершено организованной группой во главе с жителем Баку Меджидом Меджидовым. Он был задержан вместе с другими участниками преступления - жителями столицы Эльвином Магеррамовым и Джейхуном Галабековым.

В ходе следствия, проведенного в Главном управлении полиции города Баку, 211 человек были признаны пострадавшими. В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, связанные с нанесением им материального ущерба.

В случае, если кому-нибудь придется встретиться с такого рода сомнительными предложениями и объявлениями, необходимо сообщить об этом в территориальные органы полиции и в Службу "102".