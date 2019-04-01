В Азербайджане в 2018 году было усыновлено 751 детей, что по сравнению с 2017 годом меньше на 14,4 процента.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в прошлом году в стране было усыновлено 420 мальчиков, что по сравнению с 2017 годом меньше на 13,7 процента, а также 349 девочек, что меньше на 15,1 процента по сравнению с прошедшим годом.

В 2018 году число усыновленных детей в возрасте до трех лет уменьшилось на 10,5 процента по сравнению с прошедшим годом, число детей в возрасте 3-5 лет уменьшилось на 19,2 процента, в возрасте 6-10 лет - на 21 процент, в возрасте 11-17 лет - на 11,9 процента. По этим возрастным категориям было усыновлено 376, 139, 132 и 104 ребенка соответственно.

В течение прошлого года иностранцами и лицами без гражданства было усыновлено 14 детей, четыре из которых - девочки.

В 2018 году 67 решений об усыновлении ребенка были отменены судами Азербайджана, что по сравнению с прошедшим годом больше на 15,5 процента.