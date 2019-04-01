Период первых убийств азербайджанцев армянами восходит к 80-м годам XIX века. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend директор Института кавказоведения Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент), профессор Муса Гасымлы.

"Порой говорят, что период первых убийств азербайджанцев, совершенных армянами, приходится на 1905-1906 годы. Однако архивные материалы свидетельствуют о том, что он восходит к 80-м годам XIX века в Иреване. Массовые убийства, совершенные в 1905-1906 годах армянами, имели конкретную цель. Для создания никогда не существовавшей в истории "великой Армении" армяне расчищали поселки, где жили азербайджанцы, изгоняли местное население", - сказал он.

Гасымлы добавил, что пиком массовых убийств азербайджанцев со стороны армян считается мартовский геноцид 1918 года.

Отметив наличие ряда причин совершения мартовского геноцида 1918 года, директор института сказал, что еще начиная со времен Петра I, Российская империя предпринимала различные усилия для присоединения к себе северного побережья Каспия, включая Баку. "С расселением на Южном Кавказе армян после разделения Азербайджана в результате оккупационных войн, которые вела Россия для выхода к морям, изменилась не только демографическая ситуация, армяне также превратились в инструмент в восточной политике царизма. Эту политику продолжили и Временное правительство, созданное после свержения царизма, и большевистская Россия. В ноябре 1917 года в Баку была установлена советская власть во главе с Шаумяном. Это была антиазербайджанская структура. В декабре того же года Ленин назначил Шаумяна чрезвычайным комиссаром на Кавказе", - сказал он.

Гасымлы отметил, что с экономической точки зрения Баку представлял большое значение для большевистской России. На последнем этапе мировой войны проводились военные операции за два основных источника нефти на Ближнем, Среднем Востоке и Южном Кавказе. Одним из них был Мосул, а другим - Баку.

"Не случайно, что во второй половине марта 1918 года Ленин, отвечая на вопрос главы американского представительства Красного Креста полковника Р. Робинсона "Каково экономическое значение Баку для Российской Советской Республики?", сказал, что "Это - нефть, свет и энергия". В Баку, занимающем важное политическое и географическое положение, решалась судьба всего Южного Кавказа. Завладение Баку дало бы возможность контролировать весь Южный Кавказ, помогло бы распаду действовавшего в Тифлисе Транскавказского сейма. С другой стороны, завладение Баку дало бы возможность контролировать Каспийское море и путь в Среднюю Азию", - сказал он.

Историк отметил, что одними из главных целей резни в Баку было предотвращение независимости Азербайджана, расчищение Баку и Бакинской губернии от коренного местного населения. "Население Азербайджана осталось безоружным перед вооруженным врагом. В Баку и вокруг него вооруженных азербайджанских сил практически не было", - сказал он.

Гасымлы отметил, что резня осуществлялась с особой жестокостью. Вооруженные группы не щадили ни детей, ни стариков, ни женщин: мирных людей бросали в колодцы и нефтяные скважины, горящие печи, протыкали штыками животы беременным, младенцев прибивали гвоздями к стенам. Людей убивали лишь за то, что они были тюрками, мусульманами, сказал он.

Историк добавил, что согласно источникам разведки США, вследствие резни на Южном Кавказе стали беженцами 60 тысяч азербайджанских тюрков, были уничтожены 420 мусульманских сел.

Согласно другим источникам, только в Баку были убиты от 10 до 15 тысяч азербайджанцев", - сказал Гасымлы.