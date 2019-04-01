Рабочая группа, созданная при минэкономики для исполнения распоряжения Президента Азербайджана об оказании материальной помощи предпринимателям сгоревшего торгового центра "Диглас" в Низаминском районе Баку, завершила индивидуальные встречи с предпринимателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минтруда.

Во время приема, проведенного Рабочей группой с 29 по 31 марта, были приняты 441 предпринимателя.

Во время приема 381 предприниматель отметил, что они нуждаются в льготных кредитах в общей сложности до 15 миллионов манатов за счет средств Фонда развития предпринимательства минэкономики, и соответствующая работа с предпринимателями уже началась.

Отметим, что предпринимателям предложено около 680 торговых объектов общей площадью 30 тысяч квадратных метров в семи торговых центрах в различных точках Баку с льготным периодом в течение пяти месяцев, позволяющем не выплачивать арендную плату. Согласно этим предложениям, 408 предпринимателей обратились с просьбой о том, что им необходимо 12,4 тысячи квадратных метров торговых объектов, и работы в этом направлении проводятся. В случае обращения предпринимателей будет организован дополнительный прием.

Напомним, что 26 марта в торговом центре "Диглас" произошел сильный пожар.

Во время пожара сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда площадью 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией. В общей сложности пожар охватил территорию, площадью 16 500 квадратных метров.

К тушению пожара были привлечены личный состав, 35 пожарных расчетов и три вертолета МЧС. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана.