Сегодня в утренние часы на автомобильной дороге Агсу-Ханбулаг произошел оползень.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, вблизи высокогорного села Ханбулан обрушилась часть дороги, на которой застрял грузовик.

На данный момент связь сел Ханбулаг Хингар, Гирдя, Кяндяхан, Зяргава, Йеникенд и Ковлудж с районным центром отрезана.

На этой дороге зафиксированы оползни с трех точек. На данный момент к месту происшествия привлечена специальная техника.