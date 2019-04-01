Двойное ДТП в Баку: есть погибший и пострадавшие
1 апреля 2019 17:50 375
В Гарадагском районе Баку произошла двойная авария, в которой легковой автомобиль врезался в столб, а ехавший позади микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter въехал в этот автомобиль.
В результате ДТП скончался мужчина 65-68 лет, сообщили в понедельник Trend в пресс-службе министерства здравоохранения, передает Day.Az.
"Кроме того, 45-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, еще двое женщин и один мужчина с легкими травмами были госпитализированы в Клинический медцентр", - сообщили в минздраве.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!