В Баку девушек из скандального видео выпустили на свободу
1 апреля 2019 17:58 1 058
Три женщины, которые были задержаны в связи со скандальным видео, отпущены на свободу после дачи показаний.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на olke.az.
Напомним, что после распространения скандального видео с обнаженными девушками, двое мужчин и три женщины были приглашены в Насиминский РУП для дачи показаний.
В своих показаниях девушки выразили обеспокоенность в связи с распространением видео. После дачи показаний все три девушки были выпущены на свободу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!