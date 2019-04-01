Три женщины, которые были задержаны в связи со скандальным видео, отпущены на свободу после дачи показаний.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на olke.az.

Напомним, что после распространения скандального видео с обнаженными девушками, двое мужчин и три женщины были приглашены в Насиминский РУП для дачи показаний.

В своих показаниях девушки выразили обеспокоенность в связи с распространением видео. После дачи показаний все три девушки были выпущены на свободу.