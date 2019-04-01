Насиба Зейналова в Dior - Удивительные фотоманипуляции Марьям Годжаевой - ФОТО
Креативность и талант азербайджанской молодежи сегодня прославляет их в Сети. Мы часто пишем об иллюстраторах, которые создают необычные работы и, выложив их в социальных сетях, они становятся известными среди пользователей соцсетей.
Совсем недавно в Instagram появилась страница @kodj.design, которая также претендует на известность.
Дизайнер, архитектор Марьям Годжаева, вдохновившись азербайджанскими фильмами и историей, создает интересные фотоманипуляции. Концепция работ Марьям заключается в том, чтобы продемонстрировать жизнь азербайджанских актеров и исторических персонажей в современном мире и то, как они следовали бы модным тенденциям.
В работах молодой девушки можно встретить знаменитую актрису из фильма "Гайнана" Насибу Зейналову с сумкой Louis Vuitton и кялагаи, главных героев фильма "День прошел", Лейлу Шихлинскую и Гасана Мамедова, одетых в Saint Laurent и многих других.
Day.Az представляет некоторые ее работы:
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!