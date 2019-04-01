Креативность и талант азербайджанской молодежи сегодня прославляет их в Сети. Мы часто пишем об иллюстраторах, которые создают необычные работы и, выложив их в социальных сетях, они становятся известными среди пользователей соцсетей.

Совсем недавно в Instagram появилась страница @kodj.design, которая также претендует на известность.

Дизайнер, архитектор Марьям Годжаева, вдохновившись азербайджанскими фильмами и историей, создает интересные фотоманипуляции. Концепция работ Марьям заключается в том, чтобы продемонстрировать жизнь азербайджанских актеров и исторических персонажей в современном мире и то, как они следовали бы модным тенденциям.

В работах молодой девушки можно встретить знаменитую актрису из фильма "Гайнана" Насибу Зейналову с сумкой Louis Vuitton и кялагаи, главных героев фильма "День прошел", Лейлу Шихлинскую и Гасана Мамедова, одетых в Saint Laurent и многих других.

Day.Az представляет некоторые ее работы:

Н. Гасымова