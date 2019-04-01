В Азербайджане первый тур приемных экзаменов в медицинскую резидентуру пройдет седьмого апреля, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), передает Day.Az.

Распечатать экзаменационный пропускной лист можно здесь https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=32

Напомним, что при явке на экзамен при себе необходимо иметь оригинал документа, подтверждающего личность, и экзаменационный пропускной лист. В случае отсутствия одного из них или несоответствия между ними, кандидат не будет допущен к экзамену.