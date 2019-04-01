В Азербайджане начинается прием в медрезидентуру
1 апреля 2019 20:15 217
В Азербайджане первый тур приемных экзаменов в медицинскую резидентуру пройдет седьмого апреля, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), передает Day.Az.
Распечатать экзаменационный пропускной лист можно здесь https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=32
Напомним, что при явке на экзамен при себе необходимо иметь оригинал документа, подтверждающего личность, и экзаменационный пропускной лист. В случае отсутствия одного из них или несоответствия между ними, кандидат не будет допущен к экзамену.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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