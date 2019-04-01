Просевшая в результате оползня в Агсу часть дороги Агсу-Ханбулаг восстановлена.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Комиссии по чрезвычайным ситуациям Агсуинского района, передает Day.Az.

В сообщении говорится, что проседание произошло на пятом километре дороги Агсу-Ханбулаг.

В результате оползня просел участок дороги протяженностью в 6-8 метров. На место происшествия были привлечены необходимая техника и живая сила, проблема была устранена. В настоящее время движение по дороге восстановлено.

В комиссии сообщили, что оползень произошел из-за интенсивных дождей.

Также Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило, что в результате оползня утром в горах в Агсуинском районе слой грунта начал сползать со склона горы на проезжую часть автодороги Агсу-Ханбулаг, примерно, на седьмом километре дороги.

В результате движение по дороге на короткое время было ограничено.

На данный участок дороги немедленно были привлечены техника и рабочая сила Государственного агентства автодорог, и проблема за короткое время была устранена, движение было восстановлено.