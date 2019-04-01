Азербайджан вводит новый штраф - ДО 450 AZN
1 апреля 2019 23:03 992
В Азербайджане будет введен штраф за дачу заведомо ложного заключения по оценке воздействия на окружающую среду.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим вносятся изменения в Кодекс об административных проступках.
В соответствии с этим изменением, умышленная дача ложного заключения по документам оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки будет караться штрафом в размере от 250 до 450 манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
1 апреля 23:26 323
В Восточном Азербайджане обнаружен "птичий грипп"
1 апреля 22:05 355
Восстановлено движение по одной из крупных дорог Азербайджана
1 апреля 20:15 299
В Азербайджане начинается прием в медрезидентуру
1 апреля 19:45 893
В Беларуси почтили память Национального героя Азербайджана - ФОТО
1 апреля 18:16 398
В этих частях Сумгайыта не будет света
1 апреля 23:26
В Восточном Азербайджане обнаружен "птичий грипп"
1 апреля 23:12
Dünyanın ən gizlin yerləri - FOTOLAR
1 апреля 23:03
Азербайджан вводит новый штраф - ДО 450 AZN
1 апреля 22:24
“Bu qızları alan da elə onların tayıdır” - Deputat
1 апреля 22:18
Цена нефти Brent резко выросла - ВПЕРВЫЕ С 2018
1 апреля 21:57
Qızların videosunu yayan şəxsləri hansı cəza gözləyir?
1 апреля 20:53
DGK iddialara cavab verdi
1 апреля 20:37
25 qəzetə maliyyə yardımı ayrıldı - Məbləğlər
-
1 Апр. 12:26 8 766
-
1 Апр. 12:33 8 502
-
1 Апр. 17:58 7 939
-
1 Апр. 22:54 7 147
-
1 Апр. 17:01 6 719