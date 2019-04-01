В Азербайджане будет введен штраф за дачу заведомо ложного заключения по оценке воздействия на окружающую среду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим вносятся изменения в Кодекс об административных проступках.

В соответствии с этим изменением, умышленная дача ложного заключения по документам оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки будет караться штрафом в размере от 250 до 450 манатов.