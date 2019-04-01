На птицеводческом предприятии в иранской провинции Восточный Азербайджан зафиксирован "птичий грипп".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заместитель директора Управления сельского хозяйства провинции Хабиб Шарифиван обратился к населению и призвал их уведомить соответствующие структуры, в случае обнаружения подозрительных смертей на птицеводческих предприятиях или в селах.

Шарифиван добавил, что все входы и выходы на птицеводческие предприятия должны строго контролироваться, чтобы предотвратить распространение вируса.