В Абшеронском районе Азербайджана стая волков уничтожила 407 голов мелкого рогатого скота.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, волки напали на кишлак "Хангулу" недалеко от населенного пункта Пиркишкюль.

Руководитель фермерского хозяйства Сейран Керимов сообщил, что нападение могло произойти лишь в течении одного часа, так как каждый час пастухи ходят проверять стадо.

В одну из подобных ночных проверок пастухи стали свидетелями жуткой картины: более 400 баранов лежали с перегрызенными шеями. Волки же успели сбежать.

Фермерскому хозяйству нанесен ущерб в 60 тысяч манатов.