Сильный пожар в Азербайджане, есть погибший
2 апреля 2019 09:33 109
Пожар в частном доме в Самухе привел к гибели человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зарегистрирован на улице Аббаса Гасымова.
На месте происшествия были задействованы 2 пожарных расчета. Стало известно, что погибшим является житель Самухского района Гусейнов Габиль Микаил оглы 1972 года рождения. Сообщается, что он скончался от отравления дымом.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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