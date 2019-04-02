Пожар в частном доме в Самухе привел к гибели человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зарегистрирован на улице Аббаса Гасымова.

На месте происшествия были задействованы 2 пожарных расчета. Стало известно, что погибшим является житель Самухского района Гусейнов Габиль Микаил оглы 1972 года рождения. Сообщается, что он скончался от отравления дымом.

По факту ведется расследование.