В Баку раздадут саженцы для деревьев
2 апреля 2019 10:27 279
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана проведет сегодня в Насиминском, Бинагадинском и Ясамальском районах Баку акции по посадке деревьев, в ходе которых гражданам будут розданы саженцы деревьев различных пород. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.
Акции пройдут сегодня в парке Кёроглу в Насиминском районе и перед парком Зарифы Алиевой в Бинагадинском районе - с 11:00 до 13:00, перед парком "Азерсу" в Ясамальском районе - с 13:00 до 15:00.
Специалисты минэкологии дадут рекомендации о том, как сажать и ухаживать за деревьями.
Отметим, что саженцы деревьев выращены в питомниках ОАО "Азеряшландшафт" и Департамента развития лесов минэкологии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:34 204
В Баку пропал гражданин Пакистана
10:05 214
ВОЗ о борьбе Азербайджана с корью
10:17
Биткоин резко подорожал
-
1 Апр. 12:33 11 531
-
1 Апр. 17:58 10 467
-
1 Апр. 12:26 10 448
-
1 Апр. 17:01 9 166
-
1 Апр. 22:54 7 924