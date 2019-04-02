Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана проведет сегодня в Насиминском, Бинагадинском и Ясамальском районах Баку акции по посадке деревьев, в ходе которых гражданам будут розданы саженцы деревьев различных пород. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Акции пройдут сегодня в парке Кёроглу в Насиминском районе и перед парком Зарифы Алиевой в Бинагадинском районе - с 11:00 до 13:00, перед парком "Азерсу" в Ясамальском районе - с 13:00 до 15:00.

Специалисты минэкологии дадут рекомендации о том, как сажать и ухаживать за деревьями.

Отметим, что саженцы деревьев выращены в питомниках ОАО "Азеряшландшафт" и Департамента развития лесов минэкологии.