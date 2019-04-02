В Баку пропал гражданин Пакистана
2 апреля 2019 10:34 204
Проживающий в Баку гражданин Пакистана пропал без вести.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила полиции Фория Захеер 1955-го года рождения, проживающая в хостеле "Минала" в Баку.
По ее словам, ее сын Захеер 1988 года рождения, проживающий в хостеле "Минала", первого апреля вышел из хостела и не вернулся.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:17
Биткоин резко подорожал
-
1 Апр. 12:33 11 527
-
1 Апр. 17:58 10 463
-
1 Апр. 12:26 10 443
-
1 Апр. 17:01 9 164
-
1 Апр. 22:54 7 920