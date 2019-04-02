Проживающий в Баку гражданин Пакистана пропал без вести.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила полиции Фория Захеер 1955-го года рождения, проживающая в хостеле "Минала" в Баку.

По ее словам, ее сын Захеер 1988 года рождения, проживающий в хостеле "Минала", первого апреля вышел из хостела и не вернулся.

По факту ведется расследование.