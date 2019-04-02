В Азербайджане к педагогическому процессу в общеобразовательных школах могут быть привлечены и лица без педагогического образования.

Об этом сообщил во вторник Trend завотделом по человеческим ресурсам минобразования Эшги Багиров, передает Day.Az.

По его словам, уже разработан проект "Правил занятия педагогической деятельностью".

"Они подготовлены на основании изменений к закону "Об образовании", которые уже представлены на рассмотрение правительства", - сказал завотделом.

Багиров отметил, что в случае утверждения законопроекта к педагогическому процессу в общеобразовательных школах смогут быть привлечены и лица без педобразования.