Одна из девушек из скандального видео: Мне стыдно
2 апреля 2019 11:00 383
Одна из девушек из скандального видео выступила с заявлением.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yeni Sabah, девушка в своем аккаунте в соцсетях отметила, что она сожалеет о своем поступке.
"Не задавайте лишних вопросов, я на видео. Нас не задерживали. Мы подали жалобу на Джахида. Мы обратились в полицию по поводу удаления видео. Благодарю их, они нам помогли. Видео в ближайшее время будет удалено со всех страниц. Я поняла одно - в этой стране каждый пытается закидать камнями упавшего", - написала она.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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