Еще одна транснациональная компания стала партнером Бакинской Высшей школы нефти (БВШН): заключен меморандум о взаимопонимании с компанией Rapid Solutions, являющейся ведущим поставщиком строительных и гидравлических услуг, услуг по ремонту и техническому обслуживанию двигателей, а также информационных и телекоммуникационных комплексных решений, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на вуз.

Главная цель соглашения - наладить двустороннее сотрудничество, направленное на подготовку высококвалифицированных специалистов в различных областях и их профессиональное обучение.

Меморандум, в частности, предусматривает совместную деятельность по обучению студентов бакалавриата и магистратуры, обмен методическими пособиями и исследовательскими материалами, проведение научных форумов и конференций. Кроме того, соглашение нацелено на разработку и реализацию научно-исследовательских проектов и организацию мероприятий для распространения знаний в рамках концепции непрерывного образования.

Следует отметить, что БВШН успешно развивает долгосрочное сотрудничество со многими транснациональными компаниями, среди которых SOCAR, BP, Halliburton, Maire Tecnimont, ABB, Emerson, Schlumberger и Schneider Electric.