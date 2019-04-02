Азербайджан в четвертый раз присоединится к международной образовательной акции "Тотальный диктант", которая пройдет 13 апреля. Площадкой для написания диктанта в этом году избран Азербайджанский университет языков (АУЯ). Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в представительстве Россотрудничества в Азербайджане.

"Мы рассчитываем, что в этом году свои знания русского языка проверят 100 человек - именно на такое число участников рассчитана аудитория в АУЯ. Исходили из того, что, по нашим наблюдениям, популярность образовательной акции и число желающих принять в ней участие в Азербайджане с каждым годом растет", - сказала сотрудница Российского информационного-культурного центра (РИКЦ) в Баку Елена Шишкалова. По ее словам, текст диктанта зачитает преподаватель университета языков.

"Организаторы в Азербайджане решили не привлекать знаменитостей, а поручить эту миссию профессионалу, чтобы пишущие не столкнулись ни с какими трудностями и неудобствами", - пояснила представительница РИКЦ. Она добавила, что все участники "Тотального диктанта" получат соответствующие сертификаты, а отличники акции - дипломы и специальные призы.

"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, которая проходит для всех желающих в целях популяризации грамотности. Впервые она прошла в 2004 году в Новосибирске. В этом году по всему миру откроются 3100 площадок "Тотального диктанта", а его столицей объявлен Таллин.

В Азербайджане в первый год участия в акции - в 2016-м - в ней приняли участие 25 человек, в 2017 году - 62 человека, а в 2018 - 75 человек. Первые два раза площадкой написания диктанта был РИКЦ, последний раз - Бакинский государственный университет.

В Российском информационно-культурном центре выразили надежду на то, что в предстоящие годы география акции в стране расширится и, наряду с Баку, охватит такие крупные города, как Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, где традиционно сильны позиции русского языка.