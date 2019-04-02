Скончался известный азербайджанский режиссер
Скончался известный азербайджанский актер, режиссер, сценарист Ровшан Алмурадлы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Ровшан Алмурадлы страдал от сердечной недостаточности.
Ровшан Азиз оглы Алмурадлы родился 19 апреля 1954 года в Баку. В 1976 году окончил актерский факультет Азербайджанского государственного института искусств имени М.Алиева (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), после чего служил актером в театрах страны.
В 1987 году окончил институт повышения квалификации при Министерстве культуры СССР (Москва) по специальности "режиссура драмы". Стажировался в Московском академическом театре Сатиры.
В 1987-1988 годах - режиссер-постановщик Сумгайытского государственного драматического театра имени Гусейна Араблинского, в 1988-1990 годах - главный режиссер Мингячевирского государственного драматического театра. В 1990-2003 годах работал режиссером на телеканале AZTV и на "Азербайджантелефильм". С 2005 года - режиссер-постановщик Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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