Скончался известный азербайджанский актер, режиссер, сценарист Ровшан Алмурадлы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Ровшан Алмурадлы страдал от сердечной недостаточности.

Ровшан Азиз оглы Алмурадлы родился 19 апреля 1954 года в Баку. В 1976 году окончил актерский факультет Азербайджанского государственного института искусств имени М.Алиева (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), после чего служил актером в театрах страны.

В 1987 году окончил институт повышения квалификации при Министерстве культуры СССР (Москва) по специальности "режиссура драмы". Стажировался в Московском академическом театре Сатиры.

В 1987-1988 годах - режиссер-постановщик Сумгайытского государственного драматического театра имени Гусейна Араблинского, в 1988-1990 годах - главный режиссер Мингячевирского государственного драматического театра. В 1990-2003 годах работал режиссером на телеканале AZTV и на "Азербайджантелефильм". С 2005 года - режиссер-постановщик Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.