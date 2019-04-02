В ДТП, произошедшем накануне на ул. Рашида Бейбутова, 22 в Насиминском районе Баку, погибли два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Автомобиль марки "MG" (90-NV-350), управляемый Амираслановым Рамизом Наджаф оглу (1971), сбив переходящих дорогу пешеходов - Гулиеву Ханум Адиль гызы (1954), Ниязова Валеддина Алмирза оглу (1962), его сына - Ниязова Сеймура Валеддин оглу (1996) и Рустамову Фатму Джумшуд гызы (1957), столкнулся с пассажирским автобусом № 5.

В результате ДТП погибли водитель Амирасланов и пешеход Рустамова, трое пешеходов были госпитализированы.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Амирасланов скончался за рулем от сердечного приступа.

По факту проводятся расследования.