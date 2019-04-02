Урфан сильно переживал из-за того, что азербайджанские земли находятся под оккупацией. Об этом в рамках мероприятия по случаю третьей годовщины апрельских боев, посвященного памяти пилотов-шехидов - майора Урфана Велизаде, майора Тебриза Мусазаде и старшего лейтенанта Бекира Исмайлова. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend сестра Урфана Хураман Велизаде.

Велизаде сказала, что Урфан всегда был привязан к Родине.

"Урфан сильно переживал из-за того, что азербайджанские земли находятся под оккупацией. Он всегда говорил, что мы должны сражаться для того, чтобы освободить наши земли от армянской оккупации", - сказала сестра шехида.

В мероприятии приняли участие офицерский состав министерства обороны и Военно-воздушных сил Азербайджана, жены и другие родные и близкие военнослужащих-шехидов.

Отметим, что Урфан Велизаде родился 1 ноября 1978 года в Баку. После окончания средней школы поступил в Турецкую военно-воздушную школу. Во время апрельских боев 2016 года, которые велись в направлении Физулинского района, майор Урфан Велизаде, майор Тебриз Мусазаде и старший лейтенант Бекир Исмайлов проявили большой героизм в предотвращении атаки подразделений армянской армии.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.