Сестра шехида апрельских боев: Урфан всегда был привязан к Родине
Урфан сильно переживал из-за того, что азербайджанские земли находятся под оккупацией. Об этом в рамках мероприятия по случаю третьей годовщины апрельских боев, посвященного памяти пилотов-шехидов - майора Урфана Велизаде, майора Тебриза Мусазаде и старшего лейтенанта Бекира Исмайлова. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend сестра Урфана Хураман Велизаде.
Велизаде сказала, что Урфан всегда был привязан к Родине.
"Урфан сильно переживал из-за того, что азербайджанские земли находятся под оккупацией. Он всегда говорил, что мы должны сражаться для того, чтобы освободить наши земли от армянской оккупации", - сказала сестра шехида.
В мероприятии приняли участие офицерский состав министерства обороны и Военно-воздушных сил Азербайджана, жены и другие родные и близкие военнослужащих-шехидов.
Отметим, что Урфан Велизаде родился 1 ноября 1978 года в Баку. После окончания средней школы поступил в Турецкую военно-воздушную школу. Во время апрельских боев 2016 года, которые велись в направлении Физулинского района, майор Урфан Велизаде, майор Тебриз Мусазаде и старший лейтенант Бекир Исмайлов проявили большой героизм в предотвращении атаки подразделений армянской армии.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!