На таможенном посту "Красный мост" был задержан въехавший из Грузии автомобиль марки "BMW 325", управляемый гражданином Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Водитель был опрошен на наличие в автомобиле скрываемых и подлежащих обязательному таможенному декларированию предметов.

Ответ был отрицательный. Однако после проведенной проверки в автомобиле было обнаружено пять мобильных телефонов различных марок.

По факту проводится расследование.