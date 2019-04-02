В Хатаинском районе Баку отремонтированы две улицы - Неаполя и Левановского в поселке НЗС. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

В настоящее время продолжаются ремонтно-строительные работы на трех улицах общей протяженностью 5,2 километра вышеназванного района столицы: на улицах Мехмандарова, Ашуга Гурбана и Мингячевира в поселке НЗС.

По мере завершения этих работ планируется продолжить работы и на других улицах и дорогах Хатаинского района. В том числе, на улицах Сулеймана Ахмедова и Огтая Велиева в поселке НЗС, улице Шахина Самедова, Седьмой поселковой улицы, и улицы Ашуга Алескера в поселке Ахмедлы.

Все работы ведутся в соответствии с составленным графиком.