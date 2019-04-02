Вчера в кинотеатре Park Cinema Flame Towers прошла закрытая премьера фильма режиссера Джона Ф. Сандберга "Шазам!", рассказывающего о тинейджере Билли Бэтсоне, который превращается во взрослого супергероя, произнеся магическое слово "Шазам!". Седьмой фильм расширенной вселенной DC выйдет в общий прокат 4 апреля, но зрители смогут посмотреть его в сети кинотеатров Park Cinema в залах IMAX 3D, LaseR и Dolby Atmos уже в ночь с 3 на 4 апреля. Первый общий сеанс "Шазам!" пройдет в 12 часов ночи.

В главных ролях снялись Закари Ливай ("Дом большой мамочки-2", "Элвин и бурундуки-2") и Эшер Энджел ("Энди Мак", "Ники, Рики, Дики и Дон"). Кстати, роль самого Шазама должен был исполнять Дуэйн Джонсон, но сами фанаты попросили его через соцсети сыграть Черного Адама. Общий бюджет фильма составил 80 000 000 долларов США.

"Шазам!" - это одна из тех премьер 2019 года, которую многие ждали с большим нетерпением. Мы рады, что зрители закрытого показа оценили фильм по достоинству, нам было важно, чтобы они покинули зал с хорошим настроением, и мы это увидели. В фильме много хороших шуток, они исполнены на высочайшем уровне", - сказал пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев.

По его словам, Park Cinema продолжит концепцию кинотеатра для всех. "В этом месяце у нас будут показаны фильмы в рамках Недель Франкофонии в Азербайджане, с расписанием можно ознакомиться на нашей странице в Facebook. А 29-го числа состоится еще одна большая премьера - на экраны выйдут "Мстители: финал", - отметил он.

Park Cinema - самая технологичная сеть кинотеатров в Азербайджане. В ее составе зал IMAX 3D во Flame Towers, зал LaseR в Park Bulvar, зал BirKart Dolby Atmos в Metropark.

Только Park Cinema предлагает азербайджанским зрителям возможность посмотреть фильмы в формате IMAX 3D.

Приобрести билеты на сеансы можно через сайт сети (www.parkcinema.az) и приложений для iOS и Android.

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