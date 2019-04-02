С первого апреля 2019 года пособия и пенсии инвалидов апрельских боев, а также лиц, ставших инвалидами при исполнении обязанностей воинской службы, повышены до 100 процентов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, апрельские бои 2016 года еще раз продемонстрировали, что благодаря успешной политике Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия является одной из сильных армий по своему военному потенциалу, боеспособности и оснащению.

Проведя успешную контрнаступательную операцию против очередной провокации армянских вооруженных сил, азербайджанская армия освободила от оккупации тысячи гектаров земель, в том числе, завладела важными территориями стратегического назначения. Семьи шехидов - героических сынов Родины, погибших в этих боях, раненые солдаты и офицеры окружены всесторонней заботой государства.

По поручению главы государства, в отношении семей шехидов, раненых и ставших инвалидами в этих боях военнослужащих были осуществлены важные меры социальной защиты, им были назначены месячные президентские премии, пособия или трудовые пенсии, а также детям, и членам семей шехидов, не имеющих права на получение трудовой пенсии, были назначены пособия. Семьям шехидов были выданы единовременные выплаты, для них постоянно повышается размер месячной президентской пенсии.

Для заботы о семьях шехидов апрельских боев и инвалидов войны осуществляются соответствующие работы и в других сферах.