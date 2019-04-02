На участке до 32-го километра автотрассы Алят-Астара-госграница с Ираном, а также на 89-116-километровом участке автодороги, ведущей в город Билясувар, отделяющейся с 81-го километра вышеуказанной трассы, будет нанесена и обновлена дорожная разметка. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Работы продолжатся до пятого апреля.

Просьба к водителям быть внимательными на этих дорогах, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.