В Азербайджане предлагается, чтобы прокуроры выносили решения за нарушение требований по охране кладбищ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим вносятся изменения в Кодекс об административных проступках.

Согласно этому изменению, прокурор будет выносить решение о начале производства по делам об административных проступках, связанных с охраной кладбищ, осуществлением похорон на не разрешенных для этого территориях. Дела об административных проступках по другим нарушениям норм будут рассматривать соответствующие органы исполнительной власти, установленные Президентом Азербайджана.