Ограничение автодвижения на проспекте Гара Гараева в Баку, связанное с пожаром в торговом центре, частично отменено. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Как говорится в сообщении Агентства, восстановление движение на участке дороги от станции метро "Нефтчиляр" в направлении станции "Халглар Достлугу".

В настоящее время транспортные средства могут двигаться по этому участку в обоих направлениях. Маршруты автобусов, которые в связи с ограничением двигались по альтернативным улицам, также уже могут проезжать через проспект Гара Гараева.