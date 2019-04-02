Счетная палата Азербайджана предложила принимать во внимание пасынков и падчериц, воспитываемых до восьми лет, при определении права на получение многодетными матерями социального пособия по возрасту. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Палата уже представила Кабинету министров связанные с этим предложения. Тем самым, Счетная палата предложила внести соответствующие изменения в закон "О социальных пособиях".

Подготовлены проекты для внесения дополнений в некоторые решения Кабмина и изменений в закон "О социальных пособиях". В настоящее время проекты находятся на стадии согласования.