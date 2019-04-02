История Бакинского бульвара уходит корнями к началу XIX века.

За превращение набережной в транспортную магистраль, а также в место отдыха и городской парк градоначальники взялись только в 1909 году, и эта дата считается официальным годом "рождения" Бакинского бульвара, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

В данном материале собрана коллекция редких исторических фотографий бульвара, снятых в разное время: