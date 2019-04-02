Бакинский бульвар: подборка редких фотографий - ФОТОРЕПОРТАЖ
2 апреля 2019 23:04 175
История Бакинского бульвара уходит корнями к началу XIX века.
За превращение набережной в транспортную магистраль, а также в место отдыха и городской парк градоначальники взялись только в 1909 году, и эта дата считается официальным годом "рождения" Бакинского бульвара, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.
В данном материале собрана коллекция редких исторических фотографий бульвара, снятых в разное время:
Бакинский бульвар, 1932 год. Вид на Набережную.
Бакинский бульвар, 1936-38 гг.
Бакинский бульвар, 1949. Набережная.
Бакинский бульвар, 1950-е. Панорама Баку с парка им. Кирова.
Бакинский бульвар, 1959-1960 гг. Кинотеатр Бахар. Реконструкция бульвара.
Бакинский бульвар, 1960-е. Морской вокзал.
Бакинский бульвар, 1909 год.
Бакинский бульвар, 1910 год. Дом Гаджинского.
Бакинский бульвар, 1910 год. Набережная.
Бакинский бульвар, открытка. 1915 год.
Бакинский бульвар, 1927 год. Вид на Купальню.
Бакинский бульвар, 1932 год.
Бакинский бульвар на открытке. Начало 20 вв.