Суждения о том, что вакцинация от кори, краснухи или паротита, проведенная до достижения ребенком двух лет, может вызывать расстройства аутистического спектра неверны и являются глупостью. Такое мнение во вторник выразила в ходе беседы с ТАСС директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

По ее словам, за последние 20 лет врачи изучали проблему аутизма и причины его возникновения, но доказать наличие прямой взаимосвязи между наличием прививок у детей младшего возраста и развитием у них аутизма так никому и не удалось.

"Глупость полная, понятно, что это [что вакцинация вызывает аутизм] было лет 20 назад сказано. С тех пор огромное количество исследований с миллионами детей не подтвердили это", - сказала Байбарина.

Она напомнила, что от корь - тяжелая инфекция, от которой можно умереть или стать инвалидом в результате возникших осложнений. "Краснуха переносится, в общем, людьми не очень тяжело, но если краснухой заболеет беременная женщина, то с огромной вероятностью она родит ребенка с тяжелейшими пороками развития, который или умрет, или останется инвалидом", - добавила собеседник агентства. Байбарина также напомнила, что паротит (свинка) у взрослых может также поражать головной мозг и вызывать бесплодие.

Аутизм или расстройства аутистического спектра - это нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. Основные симптомы аутизма относятся к трем сферам: способность общаться со взрослыми и детьми (нарушения в области социального взаимодействия); способность разговаривать с другими людьми, пользоваться жестами и мимикой для общения (нарушения в области коммуникации), повторяющееся поведение (ограниченность интересов, стереотипные действия). Сегодня не известно ни одного лекарства, которое могло бы вылечить аутизм. Все, что можно сделать, - это помогать ребенку педагогически. Для этого разработаны различные научно обоснованные методики. Больше всего доказательств эффективности у методов на основе прикладного анализа поведения.