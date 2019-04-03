Азербайджан принял важное решение по иностранным футбольным клубам и футболистам
Доходы созданных Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) футбольных клубов-нерезидентов, а также самой UEFA, связанные с финалом Лиги Европы 2019 года и матчами Чемпионата Европы 2020 года, которые будут проведены в Азербайджане, освободят от налогов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим в Налоговый кодекс Азербайджана предлагается внесение изменений.
Согласно изменениям, на основе подтверждающего документа, выданного соответствующим органом исполнительной власти, доходы UEFA, созданных ею юридических лиц-нерезидентов, а также футбольных клубов (ассоциаций)-нерезидентов, связанные с финалом Лиги Европы, который пройдет в Баку, внесены в список освобожденных от налогов.
Кроме того, будут внесены в список не облагаемых налогом на основе подтверждающего документа, выданного соответствующим органом исполнительной власти, доходы UEFA, а также представляющих ее и созданных ею юридических лиц-нерезидентов, в том числе футбольных клубов (ассоциаций)-нерезидентов в связи с матчами Чемпионата Европы 2020 года.
Согласно изменениям, доходы в связи с вышеупомянутыми спортивными соревнованиями, полученные от предоставления товаров, выполнения работ, а также доходы игроков и работников футбольных клубов-нерезидентов, освобождаются от подоходного налога.
Закон будет в силе в период проведения матчей - с первого марта 2019 года до первого августа 2020 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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