В Азербайджане молодежь будет привлечена к волонтерской деятельности в сфере здравоохранения. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на минздрав.

В связи с этим министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал приказ "О привлечении молодежи к волонтерской деятельности в сфере здравоохранения".

В соответствии с приказом, согласно закону "О волонтерской деятельности", в минздраве будет организована волонтерская деятельность молодежи. Для организации системной работы в этой сфере будут назначены координаторы по работе с волонтерами. С лицами, привлеченными к этой деятельности, будет заключен договор.

В Аппарате минздрава, Главном управлении здравоохранении г. Баку и Азербайджанском медицинском университете будут подготовлены предложения о численности лиц для волонтерской деятельности.