МЧС о страшном пожаре в центре Баку
3 апреля 2019 11:16 169
Сегодня в 08:10 на "горячую линию 112" МЧС поступила информация о пожаре на ул. Башира Сафароглу, 142 в Насиминском районе Баку. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.
Согласно информации, в 08:13 пожарные бригады уже были на месте происшествия.
В результате пожара на площади 50 кв. метров сгорели горючие конструкции одного из помещений на последнем этаже трехэтажного здания Научно-методического центра по культуре и повышению квалификации общей площадью 378 кв. метров, принадлежащего министерству культуры, а также потолки в другом помещении и коридоре на площади 20 кв. метров.
Пожар был потушен в 08:32.
Остальная часть здания и близлежащие строения были защищены от огня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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