Сегодня в 08:10 на "горячую линию 112" МЧС поступила информация о пожаре на ул. Башира Сафароглу, 142 в Насиминском районе Баку. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

Согласно информации, в 08:13 пожарные бригады уже были на месте происшествия.

В результате пожара на площади 50 кв. метров сгорели горючие конструкции одного из помещений на последнем этаже трехэтажного здания Научно-методического центра по культуре и повышению квалификации общей площадью 378 кв. метров, принадлежащего министерству культуры, а также потолки в другом помещении и коридоре на площади 20 кв. метров.

Пожар был потушен в 08:32.

Остальная часть здания и близлежащие строения были защищены от огня.