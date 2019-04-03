Сумгайытский городской суд рассмотрел дело исполнителя мейханы Вугара Абдуллаева, известного как Вугар Сада, обвиняемого в употреблении наркотических средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, суд принял решение арестовать В.Абдуллаева на 30 суток в административном порядке.

Отметим, что недавно в соцсетях и на некоторых интернет-сайтах появилось видео с исполнением песни в стиле мейхана, которая по сути является открытой пропагандой наркотиков.

В заявлении Министерства внутренних дел отмечалось, что это вызвало широкий резонанс и большую обеспокоенность в различных слоях общества:

"Согласно указанию руководства МВД, были приняты соответствующие меры. В результате которых выяснилось, что песню создал и исполнил житель Сумгайыта Вугар Абдуллаев (псевдоним - Вугар Сада). Он был задержан сотрудниками Сумгайытского городского Управления полиции.

В ходе осмотра у него обнаружили папиросу "Беломорканал", которая была забита марихуаной. Выяснилось, что В.Абдуллаев действительно принимает наркотики".

После предварительного допроса задержанный признался, что это видео снято несколько лет назад, и он очень сожалеет о содеянном, пообещав, что такое больше не повторится.

В.Абдуллаев обвиняется по статье 206 КоАП (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправка не в целях сбыта в количестве, необходимом для личного потребления).