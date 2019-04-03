В Баку водитель автобуса грубо нарушил правила дорожного движения, что могло угрожать жизни пассажиров, находившихся в автобусе.

Видео этого инцидента появилось в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

На кадрах видно, как автобус с номером государственной регистрации 99-JS-617 выехал на встречную полосу, пытаясь объехать участок дороги с плотным движением.

Кроме того, водитель также проигнорировал установленный на обочине дороги знак, запрещающий проезд без остановки.

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