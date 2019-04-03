В Баку еще один водитель автобуса чуть не угробил десятки людей - ВИДЕО
3 апреля 2019 11:32 161
В Баку водитель автобуса грубо нарушил правила дорожного движения, что могло угрожать жизни пассажиров, находившихся в автобусе.
Видео этого инцидента появилось в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
На кадрах видно, как автобус с номером государственной регистрации 99-JS-617 выехал на встречную полосу, пытаясь объехать участок дороги с плотным движением.
Кроме того, водитель также проигнорировал установленный на обочине дороги знак, запрещающий проезд без остановки.
Нажмите на видео для просмотра:
11:42 30