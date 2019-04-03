Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана продолжает акции по раздаче гражданам саженцев различных пород деревьев в рамках кампании по посадке деревьев. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Очередные акции пройдут в столице 4 апреля с 11:00 до 12:00 перед кинотеатром "Бакы" в Хатаинском районе, с 12:00 до 13:00 - перед кинотеатром "Севиндж" в Низаминском районе, с 13:00 до 14:00 - перед новым парком отдыха в пос. Бакиханова в Сабунчинском районе.

С 11:00 до 13:00 акции по раздаче саженцев будут проведены в Хырдалане, перед зданием городской исполнительной власти, в Сумгайыте - перед парком Тагиева и в Губе - за торговым центром на ул. Вагифа.