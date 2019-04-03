Молодая азербайджанская исполнительница Нахида Бабашлы привела в восторг зрителей турецкого проекта "Молодая сцена" своим выступлением на шоу, передает Day.Az.

Организаторы проекта пригласили певицу в Турцию, чтобы она исполнила несколько композиций из своего репертуара. Небольшим роликом со своего участия в передаче Бабашлы поделилась в Instagram, сообщает Sputnik Азербайджан.

Несмотря на то, что певица еще только делает свои первые шаги на музыкальном поприще, песни в ее исполнении каждый раз бьют рекорды по просмотрам в социальным сетях. И в этот раз ее выступление в турецком проекте вызвало восторг зрителей.

Бабашлы получает высшее образование в одном из бакинских вузов. Помимо учебы, играет на гитаре и поет. Девушка мечтает представлять Азербайджан на международных музыкальных конкурсах. На данный момент Бабашлы активно работает над собой, так как планирует участвовать в кастингах проекта "Голос Турция". Юная исполнительница поет в разных жанрах и на нескольких языках, но больше всего, по ее словам, девушке близки зарубежные композиции.

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