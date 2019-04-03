Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет 7 апреля первый тур приемных экзаменов в медицинскую резидентуру. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Приемный экзамен пройдет в трех зданиях в Баку и в одном здании в Нахчыване.

Экзамен во всех зданиях начнется в 11:00 и продлится 2 часа 30 минут.

Отметим, что прием заявлений длился с 14 февраля по 28 февраля. Заявления для участия подали 930 кандидатов. 798 из них будут сдавать экзамен по азербайджанскому сектору, 132 человека - по русскому сектору обучения.

При явке на экзамен при себе необходимо иметь оригинал документа, подтверждающего личность, и экзаменационный пропускной лист. В случае отсутствия одного из этих документов или несоответствия между ними, кандидат не будет допущен к экзамену.