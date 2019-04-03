В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по "Что? Где? Когда?"
3 апреля 2019 15:48 229
В Баку 14 апреля пройдет XII чемпионат Азербайджана по игре "Что? Где? Когда?".
Как сообщает Day.Az, в турнире, который пройдет по спортивной версии популярной игры, примут участие более двух десятков команд, в том числе студенческих.
Организаторами соревнования стали сами команды. Победитель турнира, помимо звания чемпиона страны, получит право представлять Азербайджан на чемпионате мира, который пройдет в сентябре этого года - и тоже в Баку.
Отметим, что развитию интеллектуальных игр в Азербайджане всегда уделялось особое внимание. Так, именно по инициативе и при поддержке Президента Ильхама Алиева в столице Азербайджана проводились первые три чемпионата мира по "Что? Где? Когда?" - в 2002, 2003 и 2004 годах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!