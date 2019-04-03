В Баку автомобиль скорой медицинской помощи попал в ДТП.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, случай произошел на проспекте Зии Буньядова. По словам очевидцев, автомобиль скорой помощи при попытке проехать на красный свет светофора столкнулся с легковым автомобилем, затем врезался в столб.

Сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова сказала Trend, что в результате ДТП пострадавших не было.

К месту происшествия привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции, расследуются причины аварии.

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