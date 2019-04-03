На основании обращения Генеральной прокуратуры министерство по налогам провело проверку частного дома по улице Вагифа Мирзоева, дом 53 в поселке Бина Хазарского района Баку, где было налажено производство поддельных моющих и чистящих средств под наименованием брендовых марок. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство по налогам.

На основании решения Хатаинского районного суда налоговики провели проверку в доме Гамидова Аловсата Акиф оглу, находящемся по этому адресу, где выявили подпольное производство поддельных моющих и чистящих средств под наименованиями марок "Ariel", "Vernel", "Calgon", "Domestos" и других брендов.

Гамидов признался, что, покупая дешевые моющие средства из соседних стран и смешивая их с технической солью, изготавливал контрафактные моющие средства брендовых марок, а затем реализовывал их через различные объекты, в том числе, торговые объекты в торговом центре "Садарак".

Во время проверки были также обнаружены неиспользованная тара и этикетки.

Было установлено, что кроме Гамидова, к изготовлению поддельной продукции привлечены еще четыре человека, которые выполняли эти работы без заключения трудового договора.

По факту проводится расследование.

Министерство по налогам обращается к гражданам, чтобы они, совершая покупки, обращали внимание на наличие акцизных марок, на соответствие ценника с качеством товара и обращались в соответствующие госструктуры в случае подозрений.