Случаи незаконного забоя скота чаще всего встречаются в Ясамальском, Низаминском, Бинагадинском, Хатаинском, Насиминском районах Баку.

Об этом в среду сказал Trend заведующий отделом Агентства пищевой безопасности, главный государственный ветеринарный инспектор Галиб Абдулалиев, передает Day.Az.

Заведующий отделом сказал, что все еще существует множество проблем в сфере незаконного забоя животных.

"В настоящее время Агентство пищевой безопасности вместе с местными органами исполнительной власти и соответствующими структурами министерства внутренних дел продолжает мероприятия для предотвращения незаконного забоя животных. В связи с исполнением соответствующего распоряжения Президента Азербайджана параллельно продолжается процесс создания современных пунктов по забою скота, соответствующих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим требованиям. В целях выполнения поручений, вытекающих из распоряжения, Агентство поощряет создание в Баку и различных регионах страны соответствующих стандартам современных пунктов по забою скота", - отметил Абдулалиев.

Заведующий отделом также сказал, что многочисленные проблемы в сфере незаконного забоя скота все еще остаются нерешенными.

"Отметим, что Агентство осуществляет лишь функцию контроля и регулирования в данной сфере. Во время рейдов и проверок Агентства обнаруживается ряд недостатков, для устранения которых направляется обращение в соответствующие органы исполнительной власти. Несмотря на это, в ряде районов все еще продолжают действовать пункты по незаконному забою скота. Отмечу, что таки случаи чаще встречаются в Ясамальском, Низаминском, Бинагадинском, Хатаинском, Насиминском районах Баку", - добавил ветеринарный инспектор.

Что касается проводимой в настоящее время работы для устранения соответствующих проблем, завотделом Агентства пищевой безопасности отметил, что нельзя забывать, что каждая структура имеет свою конкретную сферу деятельности.

"В соответствие с указанным выше распоряжением, даны поручения различным структурам в соответствие с их функциями и полномочиями. Призываю все соответствующие органы, участвующие в этом процессе, еще активнее участвовать в предотвращении незаконного забоя скота. Естественно, что основная ответственность в этой сфере ложиться на лиц и предпринимателей, занимающихся незаконной деятельностью. В любом случае лицо или предприниматель, занимающийся незаконной деятельностью, несет ответственность в рамках закона", - добавил Абдулалиев.