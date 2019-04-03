В Баку издана книга "Новое рассказоведение в тюркской литературе", сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную академию наук Азербайджана (НАНА), передает Day.Az.

Автором книги является ведущий научный сотрудник Отдела тюркской филологии Института востоковедения им. З.Буниятова, доктор философии по филологическим наукам Садагат Гасымлы.

Книга посвящена развитию нового рассказоведения в тюркской литературе, а также жизни и творчеству выдающихся тюркских писателей, внесших большой вклад в это развитие.

В издании исследована эволюция нового рассказа и творчество Азиза Эфенди, широко анализируются пути развития нового рассказоведения в период республики.

В последней части повествуется о работах женщин-писателей новой тюркской истории после 50-х годов.