Кабинет министров Азербайджана принял решение "О создании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей, лиц, имеющих заслуги перед народом, родиной, государством, и шехидов".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответсвующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, председателем Комиссии будет заместитель премьер-министра, секретарем - заведующий отделом по гуманитарным и социальным вопросам аппарата Кабинета министров.

Членами Комиссии определены заместители министров обороны, внутрених дел, культуры, молодежи и спорта, образования, здравоохранения, финансов, труда и социальной защиты населения, а также заместитель председателя Государственного комитета по попросам имущества, заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, заместитель начальника Службы государственной безопасности, заместитель председателя Государственного агентства по туризму, заместитель начальника Управления национального архива, вице-президент Национальной академии наук, глава Исполнительной власти города Баку и председатель правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".