Страшное ДТП на железной дороге в Азербайджане, автомобиль раздавило - ФОТО
4 апреля 2019 08:48 359
В результате ДТП в Сураханском районе пострадали два человека.
Как передает Day.Az cо ссылкой на ONA, автомобиль "Mercedes", управляемый 23-летним Алиевым Исмаилом Ильгар оглу, врезался в каменный забор у железнодорожного переезда. В результате чего автомобиль деформировался, водитель и пассажир, 34-летний Фарзалиев Эльданиз Адаил оглу, получили различные травмы.
Раненые поместили в Клинический медицинский центр № 3.
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