В результате ДТП в Сураханском районе пострадали два человека.

Как передает Day.Az cо ссылкой на ONA, автомобиль "Mercedes", управляемый 23-летним Алиевым Исмаилом Ильгар оглу, врезался в каменный забор у железнодорожного переезда. В результате чего автомобиль деформировался, водитель и пассажир, 34-летний Фарзалиев Эльданиз Адаил оглу, получили различные травмы.

Раненые поместили в Клинический медицинский центр № 3.