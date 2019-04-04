Перестрелка в известном бакинском ресторане, есть раненые
4 апреля 2019 09:24 2 241
В известном ресторане "Чешмали", находящемся в Бинагадинском районе Баку, спор между родственниками перерос в перестрелку. В результате инцидента пострадали два человека.
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров подтвердил virtualaz.org данный факт, передает Day.Az.
По его словам, 37-летний Эльчин Набиев доставлен в больницу c колото-резаной раной, второй пострадавший Вели Набиев получил черепно-мозговую травму.
Жизни пострадавших ничего не угрожает.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!