В известном ресторане "Чешмали", находящемся в Бинагадинском районе Баку, спор между родственниками перерос в перестрелку. В результате инцидента пострадали два человека.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров подтвердил virtualaz.org данный факт, передает Day.Az.

По его словам, 37-летний Эльчин Набиев доставлен в больницу c колото-резаной раной, второй пострадавший Вели Набиев получил черепно-мозговую травму.

Жизни пострадавших ничего не угрожает.