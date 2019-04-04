В Азербайджане в социальных сетях выставили на продажу самолеты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, на продажу выставлены два самолета "Boeing-747".

Стало известно, что на продажу их выставил житель Баку Аминага Гаджиев.

По его словам, эти самолеты на данный момент находятся в Индонезии, он лишь играет роль посредника. Гаджиев отметил, что срок эксплуатации этих самолетов уже истек. Подобные самолеты покупаются для того, чтобы сделать из них хостел или ресторан.